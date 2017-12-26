Щоб перевезти ялинку до новорічних свят, багато автомобілістів поміщають її на дах автомобіля. Це погіршує аеродинаміку машини. Яке це впливає на витрату палива?

Щоб з'ясувати, наскільки збільшується витрата палива у автомобіля з ялинкою на даху, фахівці американського концерну General Motors зробили випробування в аеродинамічній трубі.

На дах кросовера GMC Terrain вони прив’язали ялинку, а на радіатор прикріпили святковий вінок. Потім поміряли аеродинамічні показники з цими прикрасами та без них на полігоні авіавиробника Lockheed Martin.

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Дивіться відео, як ялинка на даху автомобіля впливає на витрати палива.

Як виявилось за результатами досліджень, аеродинаміка автомобіля з ялинкою значно погіршила витрати палива. Якщо стандартний GMC Terrain витрачає на трасі 9 л на 100 км, а в місті 11,2 літри, то з ялинкою – на півлітра більше. Таким чином, якщо везти ялинку недалеко, то зі збільшенням апетиту авто палива можна миритися. Але якщо треба перевезти на далеку відстань, то закладайте більші витрати на пальне.

До речі, вінок на радіаторі практично не впливає на аеродинаміку, а отже – і на витрату палива.

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