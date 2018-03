Компанія Ілона Маска продемонструвала відеоролик, який демонструє концепцію майбутнього міського транспорту.

Відео показує, як саме буде відбуватися посадка пасажирів у капсулу, та як ця конструкція буде виводитися на швидкісну магістраль. Винахідник зазначив, що для міста зовні така концепція буде виглядати як “1000 невеликих станцій розміром як одне паркувальне місце”. За задумкою відомого американця, така система зможе оперативно доставляти людей до високошвидкісних Hyperloop.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U