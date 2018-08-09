За перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні більше 56 тис. п'яних водіїв. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

"За перші 7 місяців 2018 року по всій Україні оформлено 56 тис. 241 адміністративний протоколів на водіїв за керування у стані сп'яніння (ст.130 КУпАП)", - йдеться у повідомленні.

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Просимо звернути увагу на те, що це лише офіційні данні. Статистику по випадкам коли п’яним водіям вдалось домовитись зі співробітниками поліції і дати хабара за уникнення покарання, в поліції не розкривають.