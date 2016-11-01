У 2017 році кількість складених поліцейськими протоколів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення перевищило 114 тисяч.

За весь 2017 рік в Україні було зафіксовано понад 114 тисяч випадків керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Це на 25% більше ніж за 2016 рік. Такі дані повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошіцькій.

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Нагадаємо, що мінімальна відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння складає 10200 грн. та позбавлення права керування строком один рік. Всього в 2017 році відбулося 162,5 тисяч дорожньо-транспортних пригод. 3432 людини загинули в результаті ДТП.