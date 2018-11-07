Пополнение бюджета за счет нарушителей скоростного режима оказалось весьма выгодным. Только за первые три недели с помощью радаров TruCam было зафиксировано около пяти тысяч нарушений.

Как сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, в настоящее время на дорогах страны “работают” 25 таких приборов. Патрульные полицейские находятся на открытых участках, где наибольшая аварийность

Читайте также: Що робити, якщо авто пошкоджене через яму на дорозі: план дій

Рассказали в полиции, и как работает контроль: на месте присутствует один экипаж, как привило, это два полицейских. Патрульный автомобиль должен быть с включенным проблесковым маячком синего цвета. Также обязательно должен быть установлен знак, предупреждающий о том, что ведется фото- и видеофиксация правонарушения.

Напомним, что всего в Украине есть около 200 приборов TruCam. Некоторые из них нуждаются в ремонте и поверке.