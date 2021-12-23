LG Electronics вже запатентувала технологію яка дуже схожа на Face ID, тільки застосовується не для розблокування телефонів, а для запуску двигунів авто. Автомобіль буде впізнавати свого власника.

Роботи у цьому напрямку LG Electronics вела з 2019 року. За інформацією видання Business Korea, система вже запатентована в Південній Кореї та США. Для аутентифікації водія та пасажирів використовується направлена в салон камера. За словами розробників, запропонована ними камера дозволить знизити вартість автомобільних систем розпізнавання облич.

Працює камера у зв’язці зі спеціальним процесором, заточеним під автентифікацію користувачів за обличчам. Окрім запуску двигуна, камера може використовуватися для контролю за станом та поведінкою водія, управлінням бортовими системами за допомогою жестів, а також для взаємодії із системами віртуальної та доповненої реальності.

Коли подібна система з’явиться у серійних автомобілях, поки що не відомо. Ймовірно, патенти покликані захистити інтелектуальну власність LG Electronics, яка забезпечує мультимедійними системами багатьох світових виробників.