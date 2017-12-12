На озброєння поліції охорони київської області надійшло 12 автомобілів ZAZ Sens. Це вже не перша поставка продукції вітчизняного автопрому поліцейським нашої країни.

Як повідомляє прес-служба корпорації "УкрАВТО", автомобілі повністю готові для несення служби в рядах поліції. В них встановлено все необхідне обладнання, а на кузови нанесена вся відповідна до стандартів відомства символіка. Ключі від нових автомобілів передавав особовому складу начальник Управління поліції охорони Київської області, полковник Василь Клименко.

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Нагадаємо, що зовсім нещодавно почесний президент корпорації "УкрАВТО" Таріел Васадзе під час інтерв'ю повідомив про те, що Lanos вже знято з виробництва, а український автопром зараз переживає дуже складні часи. За даними асоціації "Укравтопром" в листопаді 2017 року ZAZ випустив тільки 160 легкових автомобілів. Всього за листопад в Україні було вироблено 1014 автомобілів.