Про цю машину жартували, мовляв, хто їздив "КрАЗом", той з дружиною спілкується через стіну. Шумний, як танк. І нічого дивного. Бо перші кременчуцькі вантажівки сходили з конвеєра саме з танковими двигунами і були не менш потужними.

Сьогодні згадуємо всюдихідність легенди українського вантажного автопрому. Трудівник на колесах якого збудовано пів-Радянського союзу. Разом з "КрАЗом" ми вибиратимемось із вічної мерзлоти Сибіру і проїдемося пісками Африки. Без зупинок.

Версії появи

Історія "КрАЗа" така ж неспішна, як і сам автомобіль. Спочатку Кременчуцький завод випускав мости. Потім – сільськогосподарську техніку. І лише у 1958 році на конвеєрах почали збирати вантажівки. Перше ім'я – "ЯАЗ" (Ярославський автомобільний завод) – переїхало з російського Ярославля разом із обладнанням. Тож "кразівські" колеса ростуть з Росії. Хоча...

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Це лише версія. І не найпопулярніша. Для більшості дослідників "КрАЗ" – машина американського розливу. Скопійований із танкового тягача Diamond.

А перші моделі "КрАЗа" навіть випускалися з американськими танковими двигунами. І саме тому двигуни швидко замінили на радянські – зроблені в Ярославлі.

Гуло нещадно.

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