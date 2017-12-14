Сьогодні ми згадуємо ЛАЗ – "Львівський автобусний завод" і його продукцію.
Та починали львів'яни зовсім не з автобусів. У 1949-му завод випускав фургони, причепи і перші електромобілі.
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Електрофургончиків для перевезення пошти випустили всього 20 екземплярів. Порахували вартість і від ідеї відмовились. Тим паче країна вимагала автобусів. У Москві наполягали – збирайте ЗІС-150.
Автобус будували "з нуля". Він був дуже прогресивним на той час. Ходять чутки, що модель автобуса скопіювали з "Магіруса", з "Мерседеса-320". Так, вони зовнішньо схожі. Але це тенденція дизайну того часу,
– зазначив автомобільний експерт Максим Красільніков.
Надихнувшись побаченим у європейських флагманів, ЛАЗ випустив автобус у дусі того часу. Перші моделі 695-го в народі назвали "фестивальними". Саме ними возили гостей Світового фестивалю молоді в Москві в 57-му році. Всі наступні модифікації називалися так само – ЛАЗ-695. Плюс літера в кінці.
Проте легендарний автобус має й "космічну" історію.
Як саме ЛАЗ пов'язаний з польотом Гагаріна у космос – дивіться у програмі.