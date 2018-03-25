У наступному році чеська компанія Skoda виведе на європейський ринок популярну компактну модель Rapid нового покоління.

Автомобіль буде побудований на модульній платформі MQB A0 і буде пропонуватися виключно в версії 5-дверний хетчбек.

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Нагадаємо, що модульна платформа MQB A0 в даний час використовується при будівництві багатьох моделей концерну VW Group, включаючи VW Polo, Seat Ibiza, VW Virtus і Seat Arona. Крім цього, архітектура MQB A0 ляже в основу нової Skoda Fabia і позашляховика, побудованого за мотивами концепту Skoda Vision X.

На ринку Skoda Rapid нового покоління, як і раніше буде конкурувати з такими машинами, як VW Golf, Ford Focus, Seat Leon і Honda Civic. Передбачається, що чеська новинка отримає розширену гамму силових агрегатів, включаючи 1,0-літровий трициліндровий бензиновий двигун (від 84 до 109 к.с.), 1,5-літровий бензиновий двигун (до 148 к.с.) і 1,6 літровий дизельний мотор.

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Крім цього очікується, що компактна модель Шкода Рапід нового покоління буде доступна з гібридною силовою установкою. Більш детальна інформація про чеську новинку повинна з'явитися протягом 2018 року. За інформацією видання Auto Express, Skoda Rapid нового покоління надійде в продаж в Європі в 2019 році.