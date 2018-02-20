Південнокорейська компанія Kia опублікувала перші офіційні фото флагманської моделі Quoris другого покоління.

На корейському ринку флагманський седан носитиме ім’я K9. А для інших країн його назва – Quoris. Наразі відомо, що у лінійку двигунів увійшов колишній 3,8-літровий агрегат V6 потужністю близько 320 к.с. та п'ятилітровий V8 потужністю 425 к.с. Також у моторній гаммі може з’явитися новий бітурбо мотор V6 потужністю 370 к.с.

Офіційна презентація флагмана корейського бренду повинна відбутись на мотор-шоу в Нью-Йорку. А старт продажів серійної версії запланований на другий квартал 2018-го року.

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Це вже не перша спроба компанії Kia кинути виклик таким ветеранам класу як Audi A8, Mercedes-Benz S-Class і BMW 7-Series. Втім, незважаючи на надійність та технічну досконалість деяких моделей Kia навряд чи в Європі є шанси подолати вищезгаданих конкурентів за кількістю продажів. Престиж корейського бренду не встигає за його технічним прогресом.