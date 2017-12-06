У західних країнах зловмисники застосовують нову схему, за якою здійснюють викрадення автомобілів. Не виключено, що новий метод невдовзі запрацює в Україні.

Про це повідомляє "АвтоЦентр".

Згідно з повідомленням, крадії авто як "приманку" використовують звичайну пластикову пляшку. Зловмисник закріплює її між колісною аркою і покришкою, а коли водій рушає, пляшка видає скрегіт, що, безсумнівно, відволікає водія.

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Нова схема викрадення авто

Прийом розрахований на те, що водій відразу ж вийде з автомобіля у пошуку джерела дивного шуму, залишивши ключі у замку запалювання. Після цього викрадачеві залишиться лише швидко сісти в авто і поїхати.

Щоб уникнути подібних ситуацій, перед поїздкою необхідно добре оглядати машину, радять поліцейські. Крім того, виходячи з авто, ні в якому разі не варто залишати ключі.