Розетка для підзарядки електромобілів може бути на кожному стовпі. Таку ідеєю запропонували англійці.

Суть винаходу полягає у тому, що кожен електромобіль буде мати власний конектор, за допомогою якого можна буде підзарядити авто та оплатити парковку. Втілення цієї ідеї має багато переваг для майбутнього, але має ряд питань, що вимагають врегулювання.

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Одне з них - розробка єдиного типу електричного роз’єма та портативного конектора з вбудованою білінговою системою. Конектор буде персональний та перевозитись у електромобілі, завдяки йому власник EV може приєднатися до будь-якого ліхтарного стовпа, сплатити за електроенергію та паркування.