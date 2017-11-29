Популярність електротранспорту в нашій країні стрімко набирає обертів. За десять місяців 2017 року в Україні було продано 2 225 електромобілів.

Порівняно з 10 місяцями минулого року попит на автомобілі, що працюють виключно на електротязі, виріс на 227 відсотків. За інформацією асоціації "Укравтопром", в структурі ринку електромобілів найбільшу частку займають машини, що були в експлуатації за кордоном – 86%. Минулого року їх частка становила лише 42 відсотки.

Найбільшою популярністю електротранспорт користується у жителів столиці – з січня по жовтень кияни купили 528 електромобілів. Для порівняння: загальна кількість проданих в Києві нових автівок за той же період склала 20 584 одиниці.

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Найпопулярнішим електромобілем залишається Nissan Leaf, його щасливими власниками стали 1 855 українців. Наступною за популярністю моделлю стала BMW i3 – 79 проданих примірників. На третьому місці Tesla Model S – 56 електромобілів.

Всього в світі за даними Bloomberg за три місяці було продано 287 тис. гібридних та електромобілів, що на 63% більше, ніж в аналогічному кварталі минулого року, і на 23% більше порівняно з другим кварталом поточного року.