В Верховній раді зареєстрований законопроект, що передбачає обладнання зупинок громадського транспорту з метою забезпечення безпеки людей, які очікують транспорт.

В пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо безпечного перебування пасажирів на зупинках маршрутного (міського) транспорту)» № 8084 йде мова про трагічні випадки, що сталися в результаті виїзду автомобілів на зупинки громадського транспорту.

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Зазначається, що люди на зупинках громадського транспорту піддаються небезпеці через порушення водіями правил дорожнього руху. І навіть вдосконалення механізму контролю за дотриманням ПДД не вирішить проблему.

Документ передбачає планування нових зупинок громадського транспорту лише в так званих “кишенях” (розширеннях дорожнього полотна), установку кабін для очікування транспорту на досить високому постаменті (вище рівня дороги). Передбачено також встановлення обов'язкових заходів з примусу до зниження швидкості для будь-якого транспортного засобу (лежачих поліцейських). Обов’язкове надійне огородження, що перешкоджає як вибігання самого пішохода на проїжджу частину, так і проникнення автомобіля на територію автобусної зупинки.

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За невиконання або неналежне виконання вимог що до облаштування зупинок громадського транспорту для посадових осіб пропонується введення кримінальної відповідальності. Для цього вносяться зміни до статті 288 Кримінального кодексу України.