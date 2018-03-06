Розкішний кросовер тепер здатен проїхати 50 кілометрів на одній лише електроенергії, у той час як основною рушійною силою моделі лишається потужний турбований V6.

Поява електромотора в Bentley Bentayga не стільки прагнення до енергоефективності, скільки данина моді. Модель з’явиться у продажі в другій половині 2018 року.

На жаль, Bentley не повідомляє усіх технічних даних про новинку. Відомо лише, що комбінація силових агрегатів Bentayga Hybrid складається з трилітрового турбованого V6 та електромотора. Водій може обрати один з трьох режимів руху: EV Drive, Hybrid та Mode Hold. У повністю електричному режимі кросовер здатен подолати до 50 км. Показово, що гібридна система поєднана з супутниковою системою навігації, аби збільшити ефективність використання заряда акумулятора.

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Покупцям Bentayga доступні кілька сервісів, пов’язаних з новою технологією у кросовері. Так, Bentley пропонує додаток для смартфонів, котрий дозволить власникам віддалено керувати заряджанням батареї та функціями попереднього обігріву чи охолодженням салону. На додачу покупцям пропонують фірмовий зарядний пристрій Power Dock, форми котрого створені відомим дизайнером Філіппом Старком.

Зовні Bentley Bentayga Hybrid майже не відрізняється від звичайного. Найбільш очевидною зміною є новий клапан в корпусі на протилежному боці від заливної горловини бензобаку. Крім того, компанія використовує шильди мідного кольору як ідентифікатор екологічної версії.

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