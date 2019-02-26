Київський суд міста Харків виніс вирок у справі про масштабну смертельну аварію в центрі міста, жертвами якої стали шестеро людей.

Олені Зайцевій, яка керувала автомобілем Lexus RX 350, що вилетів на пішоходів, присудили 10 років ув’язнення, іншого підсудного – Геннадія Дронова, також позбавили волі на 10 років. Крім того обох позбавили права керування на три роки.

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Аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова. Автомобіль Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна студентка Олена Зайцева, врізався у Volkswagen Touareg яким керував Геннадй Дронов. Від удару Lexus кілька разів перевернувся і вилетів у натовп пішоходів, які стояли на тротуарі. П'ятеро загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.

Адвокати засуджених готують апеляцію.