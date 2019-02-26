Киевский суд города Харькова вынес приговор по делу о масштабной смертельной аварии в центре города, жертвами которой стали шесть человек.

Алёну Зайцеву, которая управляла автомобилем Lexus RX 350, вылетевший на пешеходов, приговорили к 10 годам заключения, другого подсудимого – Геннадия Дронова, также лишили свободы на 10 лет.

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Авария произошла вечером 18 октября 2017 года в центре Харькова. Автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого была 20-летняя студентка Алёна Зайцева, врезался в Volkswagen Touareg под управлением Геннадий Дронов. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел в толпу пешеходов, стоявших на тротуаре. Пятеро погибли на месте, а шестая жертва аварии скончалась после недельной комы.

Адвокаты осужденных готовят апелляцию.