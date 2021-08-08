Для будь-якого оригінального, успішного товару на ринку існує незліченна кількість інших, підроблених, які продаються дешевше. Деякі з цих підроблених товарів не загрожують життю покупців або інших людей, але коли справа стосується деталей автомобілів – така небезпека існує.

Німецький автогігант заявив, що виявив збільшення кількості підроблених деталей для автомобілів, які він продає, особливо запчастин, які впливають на безпеку, таких як гальма та колеса. Виробник вказав на виявлені джерела контрафактної продукції правоохоронцям і це призвело до потужної хвилі рейдів.

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За даними Daimler, минулого року було проведено понад 550 поліцейських рейдів по всьому світу, у ході яких виявлено не менше 1,7 мільйона підроблених деталей. Вартість товару, вилученого від імені Daimler, не розкривається, але лише для того, щоб дати нам відчуття масштабу, коли мова йде про такі незаконні операції, компанія наводить звіт Торгової асоціації Unifab, де йдеться про те, що підробка автомобільних деталей часом вигідніша, ніж продаж наркотиків.

Daimler також заявляє, що було зареєстровано потрійне зростання онлайн-торгівлі підробленими запчастинами: 138 000 підроблених продуктів були видалені з онлайн-платформ на прохання німецького концерну.

Виробник нагадує, що підроблені легко розпізнати, через їх низьку ціну, сумнівні джерела та сумнівну якість. Втім, висока вартість оригінальних деталей змушує деяких власників шукати дешевших альтернатив і не зважати на факт підробки, що й живить цю підпільну галузь.