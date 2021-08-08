Для любого оригинального, успешного товара на рынке существует бесчисленное количество других, поддельных, которые продаются дешевле. Некоторые из этих поддельных товаров не угрожают жизни покупателей или других людей, но когда дело касается деталей автомобилей – такая опасность существует.

Немецкий автогигант заявил, что обнаружил увеличение количества поддельных деталей для автомобилей, которые он продает, особенно запчастей, которые влияют на безопасность, таких как тормоза и колеса. Производитель указал на выявленные источники контрафактной продукции правоохранителям и это привело к мощной волне рейдов.

Узнайте также: Эксперты назвали лучшие гибриды и электрокары до $20 000

По данным Daimler, в прошлом году было проведено более 550 полицейских рейдов по всему миру, в ходе которых выявлено не менее 1,7 миллиона поддельных деталей. Стоимость товара, изъятого от имени Daimler, не раскрывается, но только для того, чтобы дать нам ощущение масштаба, когда речь идет о таких незаконных операциях, компания приводит отчет Торговой ассоциации Unifab, где говорится о том, что подделка автомобильных деталей иногда выгоднее, чем продажа наркотиков.

Daimler также заявляет, что был зарегистрирован тройной рост онлайн-торговли поддельными запчастями: 138 000 поддельных продуктов были удалены из онлайн-платформ по просьбе немецкого концерна.

Производитель напоминает, что поддельные легко распознать из-за их низкой цены, сомнительных источников и сомнительного качества. Впрочем, высокая стоимость оригинальных деталей заставляет некоторых владельцев искать более дешевые альтернативы и не обращать внимания на факт подделки, что и питает эту подпольную отрасль.