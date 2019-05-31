1 червня у Києві відбудеться всеукраїнський велодень. У зв’язку із заходом рух транспорту низкою вулиць буде обмежено.

Велодень почнеться о 10:00 із групового фото на Софійській площі. Об 11:00 колони велосипедистів стартують за маршрутом: Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська – Михайлівська площа – Софійська площа – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Володимирській узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – Парк «Муромець» (фініш).

На час заходу буде обмежено рух автотранспорту в центрі Києва:

Із 10:30 до 13:00 — Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська – Михайлівська площа – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Володимирській узвіз – Поштова площа.

Об’їзд: через Вознесенський узвіз у напрямку Подолу; вул. Ярославів Вал, вул. Бульварно-Кудрявська у напрямку Бессарабської площі та бульвару Шевченка.

Також Хрещатик буде перекрито через проведення заходів до Дня захисту дітей із 8:00 до 19:00.

Із 11:20 до 13:30 – планується обмеження руху автотранспорту без повного перекриття та з виділенням правої смуги для проїзду велосипедистів за маршрутом: Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – Парк «Муромець» (фініш).

Об’їзд: через вул. Електриків. Буде перекрито заїзд із вул. Набережно-Рибальської на Північний міст.

Учасники заходу планують привернути увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автотранспорту на дорогах, щоб попередити ДТП із постраждалими велосипедистами.