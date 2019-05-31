1 июня в Киеве состоится всеукраинский велодень. В связи с мероприятием движение транспорта по ряду улиц будет ограничено.

Велодень начнется в 10:00 с группового фото на Софийской площади. В 11:00 колонны велосипедистов стартуют по маршруту: Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Большая Житомирская – Михайловская площадь – Софийская площадь – ул. Михайловская – Майдан Незалежности – ул. Крещатик – Владимирской спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – Парк “Муромец” (финиш).

На время мероприятия будет ограничено движение автотранспорта в центре Киева:

С 10:30 до 13:00 – Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Большая Житомирская – Михайловская площадь – ул. Михайловская – Майдан Незалежности – ул. Крещатик – Владимирской спуск – Почтовая площадь.

Объезд: через Вознесенский спуск в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

Также Крещатик будет перекрыт из-за проведения мероприятий ко Дню защиты детей с 8:00 до 19:00.

С 11:20 до 13:30 – планируется ограничение движения автотранспорта без полного перекрытия и с выделением правой полосы для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – Парк “Муромец” (финиш).

Объезд: через ул. Электриков. Будет перекрыт заезд с ул. Набережно-Рыбальской на Северный мост.

Участники мероприятия планируют привлечь внимание к необходимости усиления контроля за скоростью движения автотранспорта на дорогах, чтобы предупредить ДТП с пострадавшими велосипедистами.