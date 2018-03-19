Безстрокова акція з перекриття доріг розпочнеться 20 березня о 10 годині ранку та охопить усі головні магістралі країні.

Сільгоспвиробники йдуть на такий радикальний крок через несправедливу податкову політику влади, повідомляє прес-служба Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР). Як зазначається, така політика призведе до багатомільярдних збитків малих та середніх підприємств. Натомість спрямована на підтримку великих олігархічних компаній.

Аграрії вимагають від Верховної Ради підтримати законопроект №7403-2, яким повертається відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. За підрахунками ВАР, у випадку, якщо експортне відшкодування ПДВ для олійних буде відмінено, збитки малих та середніх аграріїв сягнуть 6,2 млрд грн. В результаті рентабельність вирощування сої та ріпаку скоротиться щонайменше на 17%, що призведе до значного скорочення посівних площ під олійними культурами. Зрештою від цієї норми постраждає уся аграрна галузь.

На підтримку законопроекту №7403-2 виступили чотирнадцять обласних рад – більша частина держави, однак Верховна Рада продовжує затягувати розгляд цього документу, не включаючи його до порядку денного.

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За попередньою інформацією, аграрії заблокують дороги у Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Чернігівській, Рівненській, Одеській, Київській та Хмельницькій областях на ділянках.

Список автодоріг, які перекриють аграрії:

Черкаська обл.: автошлях Е-95, пост поліції, поблизу м. Умань;

Вінницька обл.: автошлях М-12, с. Степове;

Полтавська обл.: автошлях М-03, с. Чутово;

Кіровоградська обл.: автошлях М-12, за 10 км. від м. Новоархангельськ;

Кіровоградська обл.: автошлях М-14, останній пішохідний перехід на виїзді з м. Кропивницький в сторону м. Миколаїв;

Харківська обл: автошлях М-03, смт. Пісочин;

Чернігівська обл: автошлях М-01, с. Кіпті;

Рівненська обл: автошлях М-06, с. Головниця, 1,5км від посту поліції біля м.Корець;

Одеська обл: автошлях М-15, с. Кирнички (Ізмаїльський р-н);

Київська обл: автошлях Е-95, с. Іванівка;

Київська обл: автошлях М-06, пішохідний перехід на межі Макарівського р-ну і Житомирської обл.;

Хмельницька обл.: автошлях Е-50, с. Прибузьке;

Одеська обл: автошлях Р-70, м. Овідіополь, вул.Євгена Колісніченка,140;

Івано-Франківська: автошлях Н-10, с. Снятин, на межі з Чернівецькою обл.;

Сумська область: автошлях Н–07, Суми - Київ, район села Симонівка.

Будь ласка, врахуйте дану інформацію при плануванні ваших поїздок. Аграрії просять вашого розуміння за вимушені незручності.

Нагадаємо, що в Україні скорочується кількість ДТП.