Названо 25 найдинамічніших автомобілів у світі: рейтинг

McMurtry Spierling - найдинамічніший автомобіль у світі
Томас Джей Маккехілл, редактор журналу Mechanix Illustrated, ще в 1946 році винайшов метод тестування 0-100 км/год. Він вважав, що це найпростіший спосіб для читачів зрозуміти динаміку автомобіля. Через майже 80 років цей показник все ще є стандартом для галузі.
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На щастя, з 1946 року автомобілі стали набагато швидшими. Деякі автовиробники навіть стверджують, що до сотні можна розігнатись менше ніж за секунду, хоча це ще належить побачити.
Ми знайшли 25 найшвидших серійних автомобілів, які коли-небудь створювалися. Список включає кілька електричних суперкарів, кілька спортивних седанів і навіть два позашляховики. Слід зазначити, що всі наведені тут показники є оцінками виробника і враховують незалежні тести. Тож теоретично деякі з цих автомобілів можуть бути навіть швидшими.
- McMurtry Spierling - 1,55 секунди
- Dodge Challenger Demon 170 - 1,66 секунди
- Aspark Owl - 1,72 секунди
- Rimac Nevera - 1,74 секунди
- Pininfarina Battista - 1,79 секунди
- Lucid Air Sapphire - 1,89 секунди
- Koenigsegg Gemera - 1,9 секунди
- Tesla Model S Plaid -1,99 секунди
- Porsche 918 Spyder - 2,2 секунди
- Dodge Challenger SRT Demon - 2,1 секунди
- Porsche Taycan Turbo GT - 2,1 секунди
- Bugatti Bolide - 2,17 секунди
- Ariel Atom 500 - 2,2 секунди
- Aston Martin Valkyrie - 2,3 секунди
- Ferrari SF90 XX Stradale - 2,3 секунди
- Porsche Taycan Turbo S - 2,3 секунди
- Tesla Model X Plaid - 2,3 секунди
- Faraday Future FF 91 - 2,39 секунди
- Bugatti Centodieci - 2,4 секунди
- Bugatti Chiron Super Sport - 2,4 секунди
- Ferrari LaFerrari FXX K - 2,4 секунди
- Hennessey Venom GT - 2,4 секунди
- Lamborghini Sesto Elemento - 2,4 секунди
- McLaren P1 GTR - 2,4 секунди
- Rimac Concept One - 2,4 секунди