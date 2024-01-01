Названо 25 найдинамічніших автомобілів у світі: рейтинг

Томас Джей Маккехілл, редактор журналу Mechanix Illustrated, ще в 1946 році винайшов метод тестування 0-100 км/год. Він вважав, що це найпростіший спосіб для читачів зрозуміти динаміку автомобіля. Через майже 80 років цей показник все ще є стандартом для галузі.

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На щастя, з 1946 року автомобілі стали набагато швидшими. Деякі автовиробники навіть стверджують, що до сотні можна розігнатись менше ніж за секунду, хоча це ще належить побачити.

Ми знайшли 25 найшвидших серійних автомобілів, які коли-небудь створювалися. Список включає кілька електричних суперкарів, кілька спортивних седанів і навіть два позашляховики. Слід зазначити, що всі наведені тут показники є оцінками виробника і враховують незалежні тести. Тож теоретично деякі з цих автомобілів можуть бути навіть швидшими.