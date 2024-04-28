Усі учасники є дуже дорогими ексклюзивними автомобілями, тож паливна економічність для їх власників навряд чи має значення.

У світі автомобілів існують моделі, які виділяються вкрай високою витратою пального. Само собою, економність не грає великої ролі при виборі ексклюзивних моделей або рідкісних колекційних автомобілів. Ось кілька прикладів таких лідерів «ненажерливості».

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Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet (W100) – витрата пального: 22,8 л/100 км

Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet (W100)

Легендарний лакшері седан 1963-1981 років з подовженою модифікацією Pullman Landaulet. двигуном V8 об’ємом 6,3 літра та потужністю 250 к.с.

Rolls-Royce Phantom VI – витрата пального: 24,5 л/100 км

Rolls-Royce Phantom VI

Найбільший седан Rolls-Royce з величезною витратою пального став синонімом поняття «консервативність».

Ferrari F50 – витрата пального: 24,5 л/100 км

Ferrari F50

Ferrari F50 був випущений в 1995 році як середньомоторний суперкар. Автомобіль оснащений атмосферним V12 об’ємом 4,7 літра та потужністю 519 к.с. з сухим картером, що робить його похідною від формульного двигуна боліда Ferrari 641 1990 року. Усього було вироблено 349 примірників Ferrari F50.

Lamborghini LM002 – витрата пального: 25 л/100 км

Lamborghini LM002

Суперпозашляховик з 5,2-літровим двигуном V12 потужністю 456 к.с. був реалізацією ідеї Lamborghini про вхід на ринок армійських позашляховиків. Але популярною модель так і не стала.

Pagani Zonda F – витрата пального: 28,3 л/100 км

Pagani Zonda F

Суперкар з двигуном V12 AMG об’ємом 7,3 літра та потужністю 602 к.с., який є однією з модифікацій сімейства середньомоторних суперкарів Zonda. Усього було випущено близько 50 таких автомобілів.