Все участники являются очень дорогими эксклюзивными автомобилями, поэтому топливная экономичность для их владельцев вряд ли имеет значение.

В мире автомобилей существуют модели, которые выделяются крайне высоким расходом горючего. Само собой экономность не играет большой роли при выборе эксклюзивных моделей или редких коллекционных автомобилей. Вот несколько примеров таких лидеров "прожорливости".

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Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet (W100) – расход топлива: 22,8 л/100 км

Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet (W100)

Легендарный лакшери седан 1963-1981 годов с удлиненной модификацией Pullman Landaulet. двигателем V8 объемом 6,3 литра и мощностью 250 л.с.

Rolls-Royce Phantom VI – расход топлива: 24,5 л/100 км

Rolls-Royce Phantom VI

Самый большой седан Rolls-Royce с огромным расходом топлива стал синонимом понятия "консервативность".

Ferrari F50 – расход топлива: 24,5 л/100 км

Ferrari F50

Ferrari F50 был выпущен в 1995 году как среднемоторный суперкар. Автомобиль оснащен атмосферным V12 объемом 4,7 литра и мощностью 519 л.с. с сухим картером, что делает его производной от формульного двигателя болида Ferrari 641 1990 года. Всего было произведено 349 экземпляров Ferrari F50.

Lamborghini LM002 – расход топлива: 25 л/100 км

Lamborghini LM002

Супервнедорожник с 5,2-литровым двигателем V12 мощностью 456 л.с. был реализацией идеи Lamborghini о входе на рынок армейских внедорожников. Но популярной модель так и не стала.

Pagani Zonda F – расход топлива: 28,3 л/100 км

Pagani Zonda F

Суперкар с двигателем V12 AMG объемом 7,3 литра и мощностью 602 л.с., который является одной из модификаций семейства среднемоторных суперкаров Zonda. Всего было выпущено около 50 таких автомобилей.