В обычных условиях разница между реальным и заявленным производителем расходом топлива достаточно велика. На нее влияет достаточно большое количество факторов.

Австралийская автомобильная ассоциация (AAA) решили сравнить реальный расход топлива некоторых автомобилей с паспортными данными, заявленными производителями.

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Результаты получились интересными. 7 из 13 автомобилей потребляли больше в пределах 5%, но остальные автомобили сжигали на 9-20% больше топлива, чем обещали автопроизводители.

Результаты теста реального потребления топлива

Результаты Kia Carnival впечатляют, но проблема в том, что содержание оксидов азота в выхлопе автомобиля превысило установленные Австралией нормативы, как, впрочем, и в Hyundai Staria и Kia Sportage.