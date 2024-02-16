В Мюнхене открылась Международная выставка мотоциклов IMOT, где с 16 по 18 февраля мировые производители байков будут демонстрировать свои новинки. Показ нескольких новинок модельного года 2024 запланировала на эти дни и японская корпорация Kawasaki.

Всего в 2024 году Kawasaki планирует выпустить две новые серии мотоциклов – модели гибрид и 500. Гибридные версии Ninja 7 Hybrid и Z 7 Hybrid используют уникальную в отрасли концепцию привода. С другой стороны в серию пойдут классические модели Z500, Eliminator 500 и Ninja 500 SE, которые разработчики относят к идеальным двухколесным машинам начального уровня класса A2.

Главная изюминка – в группе гибридных моделей Kawasaki. Японские разработчики обещают, что с Ninja 7 Hybrid и Z 7 Hybrid поклонники их бренда могут ездить по городу исключительно на электричестве.

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В городском режиме езда будет без выбросов и традиционного мотоциклетного грохота. Звук будет издавать разве что шорох шин по асфальту или брусчатке. Однако за городом в работу подключается двухцилиндровый бензиновый двигатель. Он также быстрый, но уже с выхлопной трубой.

На выставке IMOT в Мюнхене будет демонстрироваться вся тройка "пятисотых" мотоциклов начального уровня класса A2: Z500, Eliminator 500 и Ninja 500 SE. Фото: Kawasaki

Таким образом, сочетание обоих двигателей сделает поездку динамичной и экономичной. Учитывая функцию e-Boost, что позволяет временно увеличить отдачу до 9 кВт / 12 л.с., байкер вообще будет счастлив достичь невероятных значений ускорения.

Для более конкретного примера возьмем первую в мире серийную гибридную модель Kawasaki Ninja 7 Hybrid. В его основе имеем четырехтактный двигатель с жидкостным охлаждением и объемом 451 куб. см. Дополнительно в мотоцикле установлен электродвигатель мощностью 12 лошадиных сил.

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Общая мощность гибридного транспортного средства достигает 58 л.с. с возможностью кратковременного увеличения силового потенциала за счет использования опции e-Boost.

В 2024 году Kawasaki выпустит две модели гибридного исполнения. Фото: Kawasaki

Стартовая динамика Ninja 7 Hybrid находится на уровне мотоцикла с двигателем не менее 1000 куб. см, а средний расход бензина у новинки на уровне модели двигателем 250 куб. см. Такая результативная планка потребления достигается в экономичном режиме хода. Вообще здесь три режима работы – экономический, спортивный и полностью электрический.

Скажем, полностью электрический выбор будет оправдан для движения на малой скорости внутри дворов. Кстати, коробка передач здесь шестиступенчатая, может работать как в автоматическом, так и ручном режиме.

Ценник на Ninja 7 Hybrid и Z 7 Hybrid одинаковый - стартует в рознице с 12 995 евро.

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А вот цены для трех моделей (Z500, Eliminator 500 и Ninja 500 SE) с рабочим объемом 451 куб. см. и пиковой мощностью 33,4 кВт/45,4 л.с., которые в эти дни дебютируют в Мюнхене, приятно удивят не только начинающих, но любителей тихой езды.

Z500 продают за 5 995 евро, за Eliminator 500 попросят 6 495 евро, а Ninja 500 SE отпустят за 6 995 евро. Здесь следует учесть, что указанные розничные цены применяются к немецкому рынку.