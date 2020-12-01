Электрифицированные моторы уже успели укорениться в автомобилях, помогая решить проблему "карбонового следа" и помогая владельцам экономить на эксплуатации. И хотя мотоциклы потребляют гораздо меньше топлива, чем автомобили, марка Kawasaki решила сделать то же самое и для двухколесников.

Более низкие затраты на топливо, дополнительный запас хода за счет чисто электрического пробега, полная свобода долгих поездок по шоссе, быстрая заправка на АЗС – гибриды сочетают лучшее от ДВС и элктромоторов. Машины достаточно большие, чтобы нести дополнительный вес и усложненный силовой агрегат, а мотоциклы – нет. Kawasaki взялась решить эту проблему.

Также интересно: Kawasaki представила неистовый внедорожник Terryx KRX 1000 UTV

В видео от японского производителя демонстрируется видение гибридных мотоциклов, вместе с работающим прототипом на дино-стенде. Также “Кавасаки” объясняет, как должна работать такая установка.

Электрическая трансмиссия будет выполнять всю работу в городской среде, где электричество превосходит возможности ДВС и может вернуть большую часть потраченной энергии. На шоссе, где неумолимое сопротивление ветра вызывает быструю разрядку батареи, работа перекладывается на двигатель внутреннего сгорания. А на участках дороги с большим количеством поворотов, когда нужно часто ускоряться и тормозить, два двигателя будут работать вместе во взаимодействии.

Если взглянуть на прототип, кажется, что Kawasaki будет работать с односкоростной системой, которая автоматически будет управлять работой обоих двигателей. С места до определенной неопределенной скорости байк работает от электромотора. Двигатель внутреннего сгорания запускается в определенный момент и усиливает электромотор, что заметно при небольшом рывке байка.

Если это действительно односкоростная система, двигатель внутреннего сгорания должен быть настроен так, как будто он застрял на шестой передаче. Также можно предположить, что ДВС в гибридной системе может работать как генератор, расширяющий диапазон пробега.

Kawasaki сообщила, что электродвигатель размещен в шасси позади двигателя, а в какой части байка спрячут аккумулятор – пока не ясно. Так же, как и то, каким образом будет осуществляться охлаждение трех ключевых компонентов – ДВС, электродвигателя и аккумуляторной батареи.