Японский бренд известен своими мотоциклами, но также делает один из самых диких багги для адреналиновых кайфоловов.

Построенный для самых разнообразных спортивных соревнований на бездорожье, этот ловкий маленький монстр может с удивительной легкостью справиться с самой суровой местностью.

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Kawasaki Terryx KRX 1000 построен вокруг атмосферного 999-кубового, 4-тактного DOHC, производительность которого составляет 112 л. с. и 104 Нм крутящего момента при 7000 об / мин. Масса двухместного багги – 896 кило и большая часть массы расположена в нижней части вездехода.

Чтобы обеспечить плавное ускорение и поддерживать сцепление в любой ситуации, Terryx KRX 1000 имеет автоматическую бесступенчатую трансмиссию (CVT) с универсальным центробежным сцеплением, что позволяет водителям выбирать высокоскоростные и низкоскоростные режимы движения. Первый предлагает более мягкую реакцию дроссельной заслонки, тогда как второй раскрывает полную мощность двигателя.

Багги также предлагает три режима привода с электронным выбором. Водители могут выбирать между 2WD, 4WD и блокировкой передних дифференциалов, используя простой переключатель на приборной панели.

В основе Terryx KRX 1000 лежит прочное шасси, а колеса вынесены максимально дальше друг от друга, создавая 2,5-метровую колесную базу, которая, в сочетании с длинным ходом подвесок, улучшает устойчивость и управляемость. Независимая подвеска использует четыре адаптивных амортизатора Fox 2.5 Podium LSC с 24-позиционным регулируемым демпфирующего усилия. Ход подвески спереди составляет 47,2 см, а сзади – 53,5 см. Дорожный просвет составляет 36,5 см. Рама имеет 8-точечную защитную конструкцию от опрокидывания (ROPS).

К агрессивному виду внедорожника прилагаются 15-дюймовые алюминиевые колеса, оснащенные 31-дюймовыми шинами Maxxis Carnivore.

Салон багги, хотя и выполнен в спортивном стиле, не лишен некоторых элементов комфорта. Толстые мягкие сиденья с высоким отступом ковша полностью регулируются, как и руль с гидроусилителем. Над рулем есть большая цифровая панель приборов. Также в салоне размещено пять подстаканников, розетка постоянного тока 12 В и большие отсеки для хранения. У двух из трех версий KRX 1000 есть достаточно вместительный багажник, который до 159 кило груза.

Kawasaki Terryx KRX 1000 2021 года доступен в трех исполнениях. Стандартный предлагает все вышеперечисленные функции, в то время как Special Edition добавляет аудиосистему Hifonics, лебедку WARN VRX 45 и специальную графику. Третья версия – Trail Edition, поставляется со спортивными передним и задним бамперами, крышей KQR, лебедкой WARN VRX 45 и эксклюзивными цветами и графикой. Стоимость базовой версии в США составляет 20 499 долларов.

Фото: Kawasaki Terryx KRX 1000 2021 модельного года / Kawasaki