Японський бренд відомий своїми мотоциклами, але також робить однин з найдикіших баггі для адреналінових кайфоловів.

Побудований для найрізноманітніших спортивних змагань на бездоріжжі, цей спритний маленький монстр може з дивовижною легкістю впоратись з найсуворішою місцевістю.

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Kawasaki Terryx KRX 1000 побудований довкола атмосферного 999-кубового, 4-тактного DOHC, продуктивність якого становить 112 к.с. і 104 Нм крутного моменту при 7000 об/хв. Маса двомісного баггі – 896 кіло і більша частина маси розташована у нижчній частині всюдихода.

Щоб забезпечити плавне прискорення та підтримувати зчеплення в будь-якій ситуації, Terryx KRX 1000 має автоматичну безступінчасту трансмісію (CVT) з універсальним відцентровим зчепленням, що дозволяє водіям вибирати високошвидкісні та низькошвидкісні режими руху. Перший пропонує більш м’яку реакцію дросельної заслінки, тоді як другий розкриває повну потужність двигуна.

Баггі також пропонує три режими приводу з електронним вибором. Водії можуть обирати між 2WD, 4WD та блокуванням передніх диференціалів, використовуючи простий перемикач на приладовій панелі.

В основі Terryx KRX 1000 лежить міцне шасі, а колеса винесені максимально далі один від одного, створюючи 2,5-метрову колісну базу, яка, в поєднанні з довгим ходом підвісок, покращує стійкість та керованість. Незалежна підвіска використовує чотири адаптивних амортизатора Fox 2.5 Podium LSC з 24-позиційним регульованим демпфуючого зусилля. Хід підвіски спереду становить 47,2 см, а ззаду – 53,5 см. Дорожній просвіт становить 36,5 см. Рама має 8-точкову захисну конструкцію від перекидання (ROPS).

До агресивного вигляду позашляховика додаються 15-дюймові алюмінієві колеса, оснащені 31-дюймовими шинами Maxxis Carnivore.

Салон баггі, хоча й виконаний у спортивному стилі, не позбавлений деяких елементів комфорту. Товсті м'які сидіння з високим відступом ковша повністю регулюються, як і кермо з гідропідсилювачем. Над кермом є велика цифрова панель приладів. Також в салоні розміщено п’ять підстаканників, розетка постійного струму 12 В і великі відсіки для зберігання. У двох із трьох версій KRX 1000 є досить місткий багажник, який до 159 кіло вантажу.

Kawasaki Terryx KRX 1000 2021 року доступний у трьох виконаннях. Стандартний пропонує всі перераховані вище функції, тоді як Special Edition додає аудіосистему Hifonics, лебідку WARN VRX 45 та спеціальну графіку. Третя версія – Trail Edition, постачається зі спортивними переднім та заднім бамперами, дахом KQR, лебідкою WARN VRX 45 та ексклюзивними кольорами та графікою. Вартість базової версії у США становить 20 499 доларів.

Фото: Kawasaki Terryx KRX 1000 2021 модельного року / Kawasaki