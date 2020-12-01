Електрифіковані мотори вже встигли вкорінитись у автомобілях, допомагаючи вирішити проблему "карбонового сліду" та допомагаючи власникам заощаджувати на експлуатації. І хоча мотоцикли споживають набагато менше пального, ніж автомобілі, марка Kawasaki вирішила зробити те ж саме і для двоколісників.

Нижчі витрати на пальнео, додатковий запас ходу за рахунок чисто електричного пробігу, повна свобода довгих поїздок по шосе, швидка заправка на АЗС – гібриди поєднують найкраще від ДВЗ та елктромоторів. Машини досить великі, щоб нести додаткову вагу та ускладнений силовий агрегат, а мотоцикли – ні. Kawasaki узяласчь вирішити цю проблему.

Також цікаво: Kawasaki представила несамовитий позашляховик Terryx KRX 1000 UTV

У відео від японського виробника демонструється бачення гібридних мотоциклів, разом із працюючим прототипом на дино-стенді. Також “Кавасакі” пояснює, як має працювати така установка.

Електрична трансмісія буде виконувати всю роботу в міському середовищі, де електрика перевершує можливості ДВЗ і може повернути велику частину витраченої енергії. На шосе, де невблаганний опір вітру викликає швидку розрядку батареї, робота перекладається на двигун внутрішнього згоряння. А на ділянках дороги з великою кількістю поворотів, коли потрібно часто прискорюватись і гальмувати, два двигуни будуть працювати разом у взаємодії.

Якщо поглянути на прототип, здається, що Kawasaki працюватиме з одношвидкісною системою, яка автоматично управлятиме роботою обох двигунів. З місця до певної невизначеної швидкості байк працює від електромотора. Двигун внутрішнього згоряння запускається в певний момент і посилює електромотор, що помітно при невеликому ривку байка.

Якщо це справді одношвидкісна система, двигун внутрішнього згоряння має бути налаштований так, ніби він застряг на шостій.передачі. Також можна припустити, що ДВЗ у гібридній системі може працювати як генератор, що розширює діапазон пробігу.

Kawasaki повідомила, що електродвигун розміщений у шасі позаду двигуна, а в якій частині байка сховають акумулятор – поки не ясно. Так само, як і те, яким чином буде здійснюватись охолодження трьох ключових компонентів – ДВЗ, електродвигуна та акумуляторної батареї.