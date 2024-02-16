У Мюнхені відкрилася Міжнародна виставка мотоциклів IMOT, де з 16 по 18 лютого світові виробники байків демонструватимуть свої новинки. Показ кількох новинок модельного року 2024 запланувала на ці дні і японська корпорація Kawasaki.

Загалом у 2024 році Kawasaki планує випустити дві нові серії мотоциклів – моделі гібрид і 500. Гібридні версії Ninja 7 Hybrid і Z 7 Hybrid використовують унікальну в галузі концепцію приводу. З іншого боку в серію підуть класичні Z500, Eliminator 500 і Ninja 500 SE, які розробники відносять до ідеальних двоколісних машин початкового рівня класу A2.

Головна родзинка – в групі гібридних моделей Kawasaki. Японські розробники обіцяють, що з Ninja 7 Hybrid і Z 7 Hybrid шанувальники їх бренду можуть їздити містом виключно на електриці.

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В міському режимі їзда буде без викидів і традиційного мотоциклетного гуркоту. Звук видаватиме хіба що шарудіння шин асфальтом чи бруківкою. Однак за містом в роботу під'єднується двоциліндровий бензиновий двигун. Він також швидкий, але вже з вихлопною трубою.

На виставці IMOT в Мюнхені буде демонструватися вся трійка “п'ятисотих” мотоциклів початкового рівня класу A2: Z500, Eliminator 500 і Ninja 500 SE. Фото: Kawasaki

Таким чином, поєднання обох двигунів зробить поїздку динамічною та економічною. Враховуючи функцію e-Boost, що дозволяє тимчасово збільшити віддачу до 9 кВт/ 12 к.с., байкер взагалі буде щасливий досягти неймовірних значень прискорення.

Для більш конкретного прикладу візьмемо першу у світу серійну гібридну модель Kawasaki Ninja 7 Hybrid. В його основі маємо чотиритактний двигун з рідинним охолодженням і об'ємом 451 куб. см. Додатково в мотоциклі встановлений електродвигун потужністю 12 кінськими силами.

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Загальна потужність гібридного транспортного засобу сягає 58 к.с.. з можливістю короткочасного збільшення силового потенціалу за рахунок використання опції e-Boost.

У 2024 році Kawasaki випустить дві моделі гібридного виконання. Фото: Kawasaki

Стартова динаміка Ninja 7 Hybrid знаходиться на рівні мотоцикла з двигуном не менше 1000 куб. см, а середня витрата бензину у новинки на рівні моделі двигуном 250 куб. див. Така результативна планка споживання досягається в економічному режимі ходу. Взагалі тут три режими роботи – економічний, спортивний та повністю електричний.

Скажімо повністю електричний вибір буде виправданий для руху на малій швидкості всередині дворів. До речі, коробка передач тут шестиступенева, може працювати як в автоматичному, так і ручному режимі.

Цінник на Ninja 7 Hybrid та Z 7 Hybrid однаковий - стартує у роздрібі з 12 995 євро.

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А ось ціни для трьох моделей (Z500, Eliminator 500 і Ninja 500 SE ) з робочим об’ємом 451 куб. см. і піковою потужністю 33,4 кВт/45,4 к.с., які у ці дні дебютують у Мюнхені, приємно вразять не тільки початківців, але прихильників тихої їзди.

Z500 продають за 5 995 євро, за Eliminator 500 попросять 6 495 євро, а Ninja 500 SE відпустять за 6 995 євро. Тут слід врахувати, що вказані роздрібні ціни застосовуються до німецького ринку.