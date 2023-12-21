Компанія Kawasaki побудувала мотоцикл із водневим двигуном. Основою концепту став компресорний Ninja H2 SX.

Концепт побудований на базі супертурера Ninja H2 SX і, очевидно, оснащений тим же літровим двигуном, але переведеним на водень. Ні потужність, ні маса, ні динамічні характеристики поки що не розкриваються. Тим часом звичайний Ninja H2 SX видає 200 кінських сил і здатний розганятися до 299 кілометрів на годину.

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Тема використання водню в двигунах внутрішнього згоряння піднімається у галузі дедалі частіше. Навіть незважаючи на те, що воднева енергетика має багато невирішених проблем. Газ дуже вимогливий до конструкційних матеріалів, тому що має властивість проникати в кристалічну решітку і викликати крихкість. А ще він витікає по всьому ланцюжку поставок. Обсяги втрат, як пише Hydrogen Insight, практично не піддаються виміру і за різними оцінками становлять від 0,2 до 20 відсотків.

Сьогодні успіхами у створенні водневих ДВС можуть похвалитися лише «Тойота», частково Porsche та «Мерседес», який, як виявилося, вже два роки працює над таким двигуном і навіть збудував прототип водневого «Унімога». Також експериментальні проекти є у Honda та Yamaha, які разом входять до дослідницької асоціації HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology), зайнятої розробкою вуглецево-нейтральних технологій. Ще один її учасник - Kawasaki, теж не сидить склавши руки. І на днях у рамках заходу Group Vision 2030 Progress Report фірма показала водневий супертурер Ninja H2 SX.

Жодних технічних подробиць про мотоцикл не привели, проте двигун, як і у звичайного H2 SX, тут компресорний. Порівняно з вихідним Ninja змінено форму обтічників та додано крихітну фару у формі літери «Н» (від hydrogen — водень). У двох масивних кофрах заховані балони для водню. Усього їх 10 — по п'ять із кожного боку. Чи має мотоцикл серійні перспективи, поки що невідомо. Але наступного року Kawasaki планує розпочати його ходові випробування. За їхніми результатами, ймовірно, і буде ухвалено остаточне рішення.