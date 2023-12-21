Компания Kawasaki построила мотоцикл с водородным двигателем. Основой концепта стал компрессорный Ninja H2 SX.

Концепт построен на базе супертурера Ninja H2 SX и, очевидно, оснащен тем же литровым двигателем, но переведенным на водород. Ни мощность, ни масса, ни динамические характеристики пока что не раскрываются. Бензиновый Ninja H2 SX выдает 200 лошадиных сил и способен разгоняться до 299 километров в час.

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Тема использования водорода в двигателях внутреннего сгорания поднимается в отрасли все чаще. Даже несмотря на то, что водородная энергетика имеет много нерешенных проблем. Газ очень требователен к конструкционным материалам, потому что имеет свойство проникать в кристаллическую решетку и вызывать хрупкость. А еще он утекает по всей цепочке поставок. Объемы потерь, как пишет Hydrogen Insight, практически не поддаются измерению и по разным оценкам составляют от 0,2 до 20 процентов.

Сегодня успехами в создании водородных ДВС могут похвастаться только "Тойота", частично Porsche и "Мерседес", который, как оказалось, уже два года работает над таким двигателем и даже построил прототип водородного "Унимога". Также экспериментальные проекты есть у Honda и Yamaha, которые вместе входят в исследовательскую ассоциацию HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology), занятой разработкой углеродно-нейтральных технологий. Еще один ее участник - Kawasaki, тоже не сидит сложа руки. И на днях в рамках мероприятия Group Vision 2030 Progress Report фирма показала водородный супертурер Ninja H2 SX.

Никаких технических подробностей о мотоцикле не привели, однако двигатель, как и у обычного H2 SX, здесь компрессорный. По сравнению с исходным Ninja изменена форма обтекателей и добавлено крошечную фару в форме буквы "Н" (от hydrogen - водород). В двух массивных кофрах спрятаны баллоны для водорода. Всего их 10 - по пять с каждой стороны. Имеет ли мотоцикл серийные перспективы, пока неизвестно. Но в следующем году Kawasaki планирует начать его ходовые испытания. По их результатам, вероятно, и будет принято окончательное решение.