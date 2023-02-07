Новый спортивный мотоцикл Kawasaki Ninja ZX-4RR KRT Edition будет стоить менее 10 тысяч долларов.

Спортивные малокубатурные мотоциклы за относительно небольшие деньги на рынке появляются не так часто, как нам этого хотелось бы. Новый Kawasaki Ninja ZX-4RR KRT Edition предлагает хорошую динамику и удивительный стиль по скромной стартовой цене 9699 долларов.

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Он оснащен четырехтактным рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 399 куб.см с жидкостным охлаждением и частотой вращения 16 000 об/мин, что компания пока не обнародовала точные данные о мощности.

Он сочетается с несколькими технологиями, вдохновенными гонками, включая вспомогательную и скользящую сцеплению, которые могут разъединить сцепление и рабочий диск во время интенсивного торможения двигателем, чтобы предотвратить занос заднего колеса.

Kawasaki говорит, что программное обеспечение оценивает положение относительно дороги или поверхности трека вместо горизонтальной плоскости, чтобы обеспечить более точные настройки сцепления во время поворотов.

Система Kawasaki Quick Shifter позволяет водителям переключаться без сцепления на полном газе для более быстрого ускорения.

Три режима мощности, которые можно выбрать, изменяют мощность двигателя в соответствии с условиями. Kawasaki расположил заднюю подвеску поближе к центру тяжести мотоцикла для лучшего распределения пространства и обеспечения большей предкамеры выхлопа.

Kawasaki отмечает, что посадка агрессивна, но эргономична, обеспечивает хорошую защиту от ветра и аэродинамику с комфортным ощущением. Рычаги тормозов и сцепления предлагают пять настроек положения для разных размеров рук, а конструкция сиденья позволяет быстро менять положение для езды по треку, сохраняя при этом комфорт во время длительных поездок.

Kawasaki Ninja ZX-4RR KRT Edition поступит в продажу весной. Хотя он предлагает относительно невысокую начальную цену, покупатели могут повысить цену с помощью нескольких аксессуаров, включая набор рамок за 369 долларов, экран радиатора за 140 долларов и т.д.