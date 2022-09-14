Мотовсюдихід Kawasaki Teryx відправиться в бій зі львівського професійно-технічного училища.

Серійний Kawasaki Teryx адаптували для воєнних дій. Про це повідомив Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

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"Саморобну модель повнопривідного транспортного засобу – багі “Tyrex” – уже протестували та готуються передати на фронт. З цим автомобілем наші військові зможуть відпрацьовувати маневри та впевненіше пересуватися на передовій. Машину створив Тарас Януш. Справжній українець – на своєму місці докладає максимум зусиль, щоб наблизити нашу перемогу", – пише Максим Козицький на своїй сторінці у соцмережі.

За словами чиновника аналогічні проекти реалізовуватимуть на базі львівських профтехів у межах меморандуму про співпрацю між департамент освіти і науки Львівської ОДА, департаментом гуманітарної політики ЛМР та ГО “Пекельні кажани”.

Сімейство мотовсюдиходів Kawasaki Teryx та Teryx4 виготовляють на одному із заводів Kawasaki Heavy Industries Ltd у Лінкольні, штат Небраска (США).

Kawasaki Teryx обладнано двигуном робочим об'ємом 783 кубічних сантиметрів, який здатен видавати 63,72 Нм крутного моменту. Трансмісія – безступеневий ремінний варіатор (CVT).

В Україні новий найдоступніший Kawasaki Teryx коштує $12,999. Найдорожча повнопривідна версія Kawasaki Teryx4 обійдеться в $17,199.