Під час візиту на завод мотовелотехніки M1NSK самопроголошений президент розкритикував так зване «виробництво» та звільнив керівника.

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко відвідав мінський завод «Мотовело», який виготовляє велосипеди, мотоцикли та заявив, що розробив власний електромобіль (насправді, це китайський). Але під час візиту його обдурити не вдалось – старий голова колгоспу розгадав хитрощі підлеглих і звільнив директора заводу.

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Оглядаючи так звану нову модель мотоцикла M1NSK, Лукашенко поцікавився, що саме в нього білоруське. Виявилось, що двигун, колеса, інші деталі та навіть ліхтар в мотоциклі – китайські. А з білоруського в ньому «дизайн, ідея та складання». Після чого міні-диктатор зрозумів, що його вже рік обманюють та годують обіцянками створити власний продукт. І звільнив директора заводу.

До речі, цей директор ще обійшовся малою кров’ю. Минулий власник «Мотовело», який обіцяв місцевому диктатору зробити з заводу передове підприємство Східної Європи, відбуває покарання в в’язниці – його засудили на 11 років та конфіскували завод.

Довідка Авто24

Завод «Мотовело» у 1945 році заснували з вкраденого та розібраного у Німеччині підприємства DKW. Він довгий час випускав велосипеди для радянських дітлахів та мотоцикли “Мінск”, допоки режим Лукашенка та наближені до нього керівники галузі не сприяв його банкрутству. Зараз колишній завод не працює, на його базі створене нове підприємство ТОВ «МотоВелоЗавод», яке під маркою M1NSK складає мотоцикли та велосипеди з китайських комплектуючих.