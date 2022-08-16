Во время визита на завод мотовелотехники M1NSK самопровозглашенный президент раскритиковал так называемое "производство" и уволил руководителя.

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко посетил Минский завод "Мотовело", который производит велосипеды, мотоциклы и заявил, что разработал собственный электромобиль (на самом деле, это китайский). Но во время визита его обмануть не удалось – старый председатель колхоза разгадал хитрости подчиненных и уволил директора завода.

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Осматривая так называемую новую модель мотоцикла M1NSK, Лукашенко поинтересовался, что именно у него белорусское. Оказалось, что двигатель, колеса, другие детали и даже фонарь в мотоцикле – китайские. А от белорусского в нем “дизайн, идея и сборка”. После чего мини-диктатор понял, что его уже год обманывают и кормят обещаниями, что создать собственный продукт. И уволил директора завода.

Кстати, этот директор еще обошелся малой кровью. Прошлый владелец “Мотовело”, который обещал местному диктатору сделать с завода передовое предприятие Восточной Европы, отбывает наказание в тюрьме – его осудили на 11 лет и конфисковали завод.

Справка Авто24

Завод “Мотовело” в 1945 году основали из украденного и разобранного в Германии предприятия DKW. Он долгое время выпускал велосипеды для советских ребятишек и мотоциклы “Минск”, пока режим Лукашенко и приближенные к нему руководители отрасли не способствовал его банкротству. Сейчас бывший завод не работает, на его базе создано новое предприятие ООО “МотоВелоЗавод”, который под маркой M1NSK собирает мотоциклы и велосипеды из китайских комплектующих.