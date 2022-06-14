На небольшой электрический квадроцикл для внутреннего рынка Поднебесной они наклеили "лейбу" M1NSK и хотят продавать его за 10 тысяч долларов.

Минский “Мотовелозавод”, выпускающий велосипеды Aist, решил собирать китайские электромобили. Первый образец дали на тест-драйв местным журналистам. Но чтобы они ничего не повредили, не позволили даже снять пленку с кресел.

Для управления этим чудом техники нужна категория “В” в водительском удостоверении, хотя разогнать его быстрее 60 км/ч невозможно. Производители велосипедов утверждают, что изготавливают его у себя на заводе совместно с китайцами. Но белорусских деталей, кроме таблички с названием, заметить не удалось.

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Электродвигатель находится сзади, под багажником, мощностью 4 кВт, там также вместили мост с редуктором, пружины, контроллер. Машинка заднеприводная.

Спереди – небольшая литий-ионная батарея на 8 кВт*ч, компрессор кондиционера и пневмогидравлическая система тормозов. Тормоза спереди дисковые, сзади – барабанные. Колеса маленькие – R12, масса машины – около 463 кг.

Так называемый производитель заявляет запас хода 120 – 150 километров. Но мы же знаем, что так пообещали китайцы, а они те еще фантазеры.

Заряжается электромобильчик за 6 – 8 часов от розетки или медленной зарядной станции. Но не все разъемы подходят – надо искать переходники.

Оснащение, которое не работает

В салоне – китайский шик: эко-кожа, большой экран мультимедийной системы, селектор выбора режимов движения как у Jaguar/Land Rover – с шайбой. Конечно, экран на солнце сверкает и на нем ничего не видно.

Шайба без режима P – на парковке надо ставить на N и ручник. Кнопки запуска тоже нет, “заводить” нужно с ключа. Еще есть здоровенная красная кнопка аварийного выключения – на случай, если электромобильчик начнет гореть, чтобы выключить всю электросистему.

Опций в китайско-белорусском авто – как в кабинете Лукашенко. Но... они не работают. Электростеклоподъемники не поднимают, кондиционер не холодит, функции медиасистемы тоже под секретом – мало кто в Беларуси понимает китайский…

Машина четырехместная, но второй ряд – для детей. Взрослым поездка там окажется комфортной разве что перед СИЗО.

В багажнике даже сумка из магазина не поместится. Но если выгнать детей и сложить задние сиденья, то два пакета влезут.

Квадроцикл M1NSK красиво мигает огоньками как спереди, так и сзади. Причем впереди красным и синим – можно в темноте перепутать с полицией. А если она остановит за эту “светомузыку”, то конфискует машину – в Беларуси с этим строго.

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Главное – “раскочегарить”

За рулем сидеть “почти” удобно, но большим людям мало места для левой руки. Старт вялый, а потом, когда “раскочегарится”, немного едет. Белорусские веломастера обещают, что динамика улучшится, если немного “подшаманить”. Но не снизит ли это ресурс двигателя – потом им расскажете.

Руль на месте крутить одним пальцем не получится, хоть у него есть электроусилитель. Но тормоза неплохие.

Среди других неурядиц – шумоизоляции нет, большие зазоры и покраска “веником”. А вот цена уж слишком высокая – 9 900 долларов США. За эти деньги можно купить подержанный Nissan Lеaf или Fiat 500e – на них будет хоть не страшно ездить...