Это полноценный стартап, который мог бы быть реализован до конца года. Если бы не агрессия рашистов...

Похоже, это первый электромобиль среди знакомых нам, конструкторы которого не стремились сделать пробег на одной зарядке как можно больше. И объясняется этот парадокс просто: предполагаемому потребителю много и не нужно.

Будущий украинский электромобиль "Сармат" задуман как универсальный утилитарный транспорт для проживающих или работающих на селе

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Компания "Сармат-Авто" была создана специально под стартап производства автомобиля с электроприводом для сельской местности. Предполагается, что пользователями компактного электромобиля будут фермеры, крестьяне, лесники, егеря, туристы, охотники, рыбаки. То есть люди профессий и занятий, которые связаны не столько с путешествиями, сколько с короткими переездами с места на место. Анализ показал, что дневной пробег у среднестатистического заказчика предполагается не более 100 км.

Александр Пташник, главный конструктор проекта "Сармат Авто"

– Это должна быть машина с высокими внедорожными возможностями. Идея этого проекта, его концепция возникла после общения с нашими партнерами – сельхозпроизводителями. Оказалось, что подобный автомобиль с электроприводом нужен для использования фермерами на полях, в условиях тяжелого бездорожья – для подвоза удобрений, семян, запчастей при весенней или осенней распутице. Кроме полного повода, от аграриев мы услышали еще несколько условий, во-первых, возможность взять на борт стандартную европаллету. Плюс был большой интерес, чтобы машина была нетопливной, без выхлопа, то есть чтобы могла без ущерба для растений и урожая заехать в теплицу.

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Конструируют электромобиль в компьютерах, в частности с использованием инженерных программ. При этом разрабатывается сразу несколько версий: пикап, закрытый внедорожник, легкий грузовик. На начало текущего года чертежи и расчеты готовы на 95%. А к концу года готовую машину должны были показать в металле, однако война нарушила планы.

Электромобиль "Сармат" как малосерийный продукт имеет сварной каркас и навесные пластиковые детали облицовки.

Техническое задание содержало основные характеристики: полный привод, два двигателя каждый номинальной мощностью 60 кВт и пиковой мощностью 90 кВт. Каждый электромотор можно отключить для обеспечения тех или иных характеристик и для работы антибуксовочной системы. Геометрическая проходимость "Сармата" соответствующая его задачам, в частности, предусмотрен большой клиренс - 295 мм, плюс компенсация дорожного просвета в зависимости от загрузки.

Запас хода на данном этапе разработки не прогнозировали, поскольку, во-первых, это не принципиальный момент для потенциальных заказчиков, а во-вторых, пока неизвестны реальные характеристики батарей, которые к тому времени станут доступны. Однако, для пилотного образца автомобиля уже заказаны два варианта акумуляторов: литий-ионные Samsung 21700 и натрий-ионные CATL. У первых большая емкость, у вторых – большая надежность и стойкость к повреждениям на бездорожье.

Проектирование "Сармата" ведут на современном уровне – с применением конструкторского софта.

Александр Колесниченко, соучредитель проекта "Сармат-Авто":

– В первую очередь, при проектировании имели в виду универсальность и утилитарность. Наши конструкторы старались, чтобы было минимальное количество компонентов, а среди них – минимальное количество оригинальных деталей. Так будет достигнуто дешевое производство и недорогое содержание. Жизненный цикл машины закладываем не менее 25 лет. Наружные панели будут из полимеров, предусмотрена антикоррозионная защита металлического каркаса.

По расчетам авторов проекта, при условии соблюдения всех требований ТЗ можно будет выйти на рентабельность мелкосерийного производства при ежегодном количестве 1,5 – 2,0 тыс. штук в год. При таком тираже самая простая комплектация украинского электромобиля "Сармат" должна стоить порядка 18 тыс. долларов.

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