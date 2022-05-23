Война и связанный с ней топливный кризис заставляют задуматься о переходе на электромобили. Все больше украинцев рассматривают "электричку" как альтернативу традиционному автомобилю.

Журналисты Фактов ICTV пообщались с украинцами, которые перешли на электромобили, и узнали мнение ритейлеров по поводу того, за сколько наши водители готовы приобрести электрокар.

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За время войны запросы на электрокары выросли в 15 раз, и в 11 раз – на гибриды. И это только по данным онлайн-магазина OLX.

“За последние полтора месяца на OLX.Авто размещено 1,9 тысяч объявлений по продаже электрокаров и 1,3 тысячи по продаже гибридов, то есть около 1 тысячи предложений авто в месяц против 120 в прошлом году”, – говорит руководитель подразделения сервиса объявлений OLX. Авто Андрей Коцина.

Бум продаж на рынке электрокаров подтвердил и представитель Ниссан Мотор Украина. В компании говорят, что за последние две недели парк новых электрокаров просто раскупили.

Спрос начал расти еще в апреле, когда топливный кризис только начинался, говорит менеджер по коммуникации Ниссан Мотор Украина Владимир Иванов.

Спрос есть

“В апреле продажи наших электрокаров выросли на 30%. Для сравнения, автомобили с бензиновыми двигателями упали в продажах на 90%. А дизели – на 87%. То есть электрокары – это был единственный сегмент, который показал рост. Можем констатировать, что все автомобили, которые у нас были в Украине, раскупили. И сейчас мы работаем над тем, чтобы разблокировать доступ к нашим европейским складам”, – говорит Владимир Иванов.

Чтобы не допустить кризиса с поставками из-за заблокированных портов, компания уже ведет переговоры со своими партнерами в Европе. Есть надежда, что через неделю-две смогут ввозить новые электрокары из польских и британских складов Nissan.

Автоблогер и журналист Сергей Волощенко считает, что ситуация на рынке электрокаров – это скачок интереса, а не ажиотаж.

“На самом деле, если посмотреть, что происходит с автомобильным рынком сейчас, то понятно, что новых автомобилей нет. Дилеры и импортеры не работают. По результатам 2021 года было зарегистрировано более 35 тысяч электромобилей на всю страну. И за 2021 год ввезли еще 10 тысяч. Это была огромная цифра по сравнению с 2020 годом. Однако все равно 1% от всего рынка.

То есть в общей сложности завезли 1 миллион автомобилей: подержанных и новых, из них только 10 тысяч были электромобили. Вот такое колоссальное соотношение. Пока действует нулевое растаможивание, все везут подержанные европейские машины. Действительно, там вкусные цены, можно выбрать хорошее авто в диапазоне 3,5-5 тысяч евро. Это основа того, что везут сейчас. Однако это автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а не электрокары”, – отмечает Сергей Волощенко.

Автоэксперт соглашается, что из-за повышенного спроса сейчас крайне тяжело найти электроавтомобиль стоимостью до 5 тысяч долларов.

В то же время самой оптимальной ценовой нишей Сергей Волощенко считает 10-35 тысяч евро. Эксперт привел три причины, которые оправдывают покупку электрокара.

Зарядка – это очень дешево. Пока что

Для сравнения, заправить бак со средней ценой бензина в 50 грн за 1 литр нам обойдется в 2 500 грн. Зарядить дома электрокар с максимальным запасом в 250 км пробега стоит 70 грн. Разница невероятная.

“Заряжать электрокары в Украине очень дешево. У нас огромная разница между стоимостью горючего и стоимостью электроэнергии. В Европе такого нет, там эти энергоносители стоят примерно одинаково”, – отмечает Сергей Волощенко.

Лишь короткие дистанции

“И, по-моему, это самое главное. Электромобиль – идеальный вариант для поездок в черте города. Это такое оружие ближнего боя. Это плохой транспорт для эвакуации, что в наших условиях стало очень актуально. Потому что ты не можешь на нем далеко уехать”, – считает эксперт.

Собственная розетка

Если нет специальной розетки для “электрички” и вы рассчитываете только на подстанции, которые есть в общественных местах, то это плохая идея. Сергей Волощенко отмечает, когда едете на ближайшую электрозаправку, не факт, что вы там сможете зарядиться.

Необходимо иметь соответствующие провода или контракт с тем поставщиком, который продает электричество через определенную зарядку. Словом, этот квест очень быстро надоедает.

“Обязательно нужна собственная розетка, рассчитывать следует на себя”, – отмечает Сергей Волощенко.

Эксперт добавляет, что электромобиль не должен быть единственным автомобилем в семье. Должен быть запасной вариант на дальние расстояния. Если ваши ежедневные пробеги не превышают 100 км – тогда электромобиль для вас.

Следует понимать, что 90-95% всего парка электромобилей в Украине – это б/у Nissan Leaf первого поколения. А сколько живут литиевые батареи, мы все знаем из опыта эксплуатации мобильных телефонов. Согласитесь, что трудно найти аппарат, которому больше 7-8 лет и у него родная батарея.