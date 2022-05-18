Из-за нехватки топлива и очереди на заправках за несколько недель спрос на электрокары в Украине вырос в 15 раз. В салонах – тоже ажиотаж.

За несколько недель острого дефицита топлива и длинных очередей на АЗС многие украинцы задумались о переходе на электромобиль – спрос уже сумасшедший, говорят в один голос продавцы.

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И несмотря на приостановку правительством регулирования цен на бензин и дизель, спрос вряд спадет, уверены они, ведь цены на заправку ископаемым топливом и от розетки станут несоизмеримыми.

Ощутимая разница

"Ездить на электромобиле и заряжать дома за 0,75 грн за киловатт-час, в случае расхода 12-17 кВт/100 км, – это где-то в 50 раз, а скоро будет и в 100 раз меньше, чем бензином. Скоростная зарядка, в 4-5 раз стоит меньше. И это еще без очередей", – убеждает СЕО сети электростанций Go To-U и координатор Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

С началом войны в Украине ввели льготную растаможку, чтобы украинцы могли ввозить авто для помощи армии и для себя, однако на электрокарах это не сказалось: ввозить авто с электродвигателем без пошлин, НДС украинцы могут с 2018 года.

По состоянию на 1 мая 2022 года в Украине зарегистрировано 35 762 электромобиля, сообщила советник заместителя министра инфраструктуры по вопросам развития электротранспорта Марина Китина.

В апреле добавилось 460 авто – из-за войны пока наименьший месячный прирост за последние годы, но майская статистика будет лучше, уверена чиновница.

Такого же мнения Вадим Игнатов, заместитель председателя правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей EV-UА. "В марте рынок продажи авто замер. В апреле люди еще разбирались, как дальше жить. А уже в начале мая начался настоящий бум", – говорит он.

Бум в салонах

Спрос ощущается как на новые электрокары, так и на подержанные, подтвердили опрошенные участники рынка. Правда, в разных соотношениях.

Спрос как на электрокары, так и на плагин-гибриды Volvo за последние три недели вырос очень ощутимо, говорит бренд-директор автопроизводителя в Украине Артем Ткаченко:

"В частности, продажи полностью электрического XC40 Recharge и плагин-гибрида XC60 Recharge выросли втрое по сравнению даже с довоенным периодом".

Сейчас более 70% всех новых продаж Volvo в Украине приходится именно на электрокары и плагин-гибриды, указывает Ткаченко. Салоны бренда работают в регионах, где это возможно. К заказу в производство доступны все модели Volvo, также есть ограниченный склад в Украине некоторых моделей, в частности плагин-гибридов XC60 Recharge, сообщил Ткаченко.

Также именно на электромобили сейчас есть спрос в салонах Porsche-Украина, в частности модель Taycan, сообщил бренд-директор Игорь Ткаченко. Сейчас автомобили бренда в Украину поставляют, добавил он.

В салонах Nissan тоже говорят об ажиотаже, в частности на популярную в Украине модель электрокара Leaf, сообщили в представительстве бренда. "Сейчас в дилерской сети еще остаются свободные автомобили можно приобрести сразу, не тратя время на ожидания поставок, а в ближайшее время мы ожидаем новую партию".

Там утверждают, что цены на авто, несмотря на рост курса валют, остались на уровне 24 февраля.

Также рост спроса на электрокары заметили в корпорации "УкрАвто" (бренды Mercedes, Smart, KIA, Opel, Chery и др). "Но говорить объективно о темпах сложно, поскольку сейчас существует дефицит некоторых модификаций и комплектаций", – признает генеральный директор компании "Автокапитал" Валерий Анохин.

Секондхэнд

Чтобы не ждать неделями поставок и сэкономить, украинцы предпочитают подержанные машины с электродвигателями. И здесь рост спроса на электрокары среди граждан действительно безумный, говорит руководитель подразделения сервиса объявлений OLX.Авто Андрей Коцина.

В компании сравнили запросы на платформе в апреле-мае с аналогичным периодом прошлого года. "В апреле 2022 года украинцы стали интересоваться электрокарами в 15 раз чаще, а гибридами – в 11 раз. За первые две недели мая эти показатели увеличились еще на 152% и 28% соответственно", – говорит Коцина.

Однако, перерастет ли интерес в реальную покупку-зависит от цены. "По сравнению с февралем спрос вырос во много раз, если судить по количеству звонков – на 60-70%, но конверсия в реальные сделки очень маленькая", – жалуется в комментарии LIGA.net Богдан Головатюк, основатель компании tsk.ua, специализируется на доправленні в Украину и обслуживании автомобилей Tesla. "Люди ищут просто электромобиль, и желательно дешевле. А у нас только Tesla, к тому же не старше 2015 года обычно", – объясняет он.

Доставка через заблокированы врагом украинские порты усложнилось, но бизнес адаптировался, говорит Головатюк: американские авто возят через порты Литвы, европейские – через западные границы.

На агрегаторах по продаже авто из-за повышенного спроса сейчас на 15-20% меньше объявлений с электрокарами из доступного ценового сегмента, говорит руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий. "Авто за $5000-6000, как раньше, почти не осталось. Как только появляется какое-то объявление с машиной по доступной цене – ее выкупают за считанные часы".

Сейчас минимальный ценник за б/у авто на электричестве сместился в сторону промежутке $8000-10 000, объясняет Вадим Игнатов из Украинской ассоциации участников рынка электромобилей EV-UA. "Далее следуют новые китайские электрокары с ценником $20 000-30 000, а затем премиальные авто от Tesla и других автобрендов".

В то же время общее предложение таких авто в Украине выросло в разы – продавцы отреагировали на спрос со стороны украинцев, говорит Коцина из OLX.Авто.

В 2021 году электрокары и гибриды на платформе предлагали в 50 раз меньше, чем авто на бензине: всего 3400 и 3200 предложений за год. "За последние полтора месяца на OLX.Авто размещено 1900 объявлений по продаже электрокаров и 1300 по продаже гибридов, то есть где-то 1000 предложений авто в месяц против 120 прошлого года в этот период", – считает руководитель OLX.Авто.