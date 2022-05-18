Через брак пального та черги на заправках за кілька тижнів попит на електрокари в Україні виріс у 15 разів. У салонах – теж ажіотаж.

За кілька тижнів гострого дефіциту пального та довжелезних черг на АЗС чимало українців замислилися про перехід на електромобіль – попит вже шалений, кажуть в один голос продавці.

І попри призупинення урядом регулювання цін на бензин і дизель, попит навряд спаде, певні вони, адже ціни на заправку викопним паливом та від розетки стануть непорівняними.

Читайте також: Лібералізація цін на пальне: чи зникнуть черги на АЗС?

Відчутна різниця

"Їздити на електромобілі та заряджати вдома за 0,75 грн за кіловат-годину, у разі витрати 12-17 кВт/100 км, – це десь у 50 разів, а скоро буде й у 100 разів менше, ніж бензином. Швидкісна зарядка, у 4-5 разів коштує менше. І це ще без черг", – переконує СЕО мережі електростанцій Go To-U та координатор Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

З початком війни в Україні запровадили пільгове розмитнення, щоб українці могли ввозити авто для допомоги армії та для себе, однак на електрокарах це не позначилося: ввозити авто з електродвигуном без мит, ПДВ українці можуть з 2018 року.

Станом на 1 травня 2022 року в Україні зареєстровано 35 762 електромобілі, повідомила радниця заступника міністра інфраструктури з питань розвитку електротранспорту Марина Китіна.

У квітні додалось 460 авто – через війну поки найменший місячний приріст за останні роки, але травнева статистика буде кращою, певна чиновниця.

Такої ж думки Вадим Ігнатов, заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів EV-UА. "У березні ринок продажу авто завмер. У квітні люди ще розбирались, як далі жити. А вже на початку травня почався справжній бум", – каже він.

Бум в салонах

Попит відчувається як на нові електрокари, так і на вживані, підтвердили опитані учасники ринку. Щоправда, у різних співвідношеннях.

Попит як на електрокари, так і на плагін-гібриди Volvo за останні три тижні зріс дуже відчутно, каже бренд-директор автовиробника в Україні Артем Ткаченко:

"Зокрема, продажі повністю електричного XC40 Recharge та плагін-гібрида XC60 Recharge зросли утричі у порівнянні навіть з довоєнним періодом".

Наразі понад 70% всіх нових продажів Volvo в Україні припадає саме на електрокари та плагін-гібриди, вказує Ткаченко. Салони бренду працюють в регіонах, де це можливо. До замовлення у виробництво доступні всі моделі Volvo, також є обмежений склад в Україні деяких моделей, зокрема плагін-гібридів XC60 Recharge, повідомив Ткаченко.

Також саме на електромобілі зараз є попит в салонах Porsche-Україна, зокрема модель Taycan, повідомив бренд-директор Ігор Ткаченко. Наразі автомобілі бренду в Україну постачають, додав він.

У салонах Nissan теж кажуть про ажіотаж, зокрема на популярну в Україні модель електрокару Leaf, повідомили в представництві бренду. "Наразі в дилерській мережі ще залишаються вільні автомобілі, можна одразу придбати, не витрачаючи час на очікування постачання, а найближчим часом ми очікуємо на нову партію".

Там переконують, що ціни на авто, попри зростання курсу валют, залишились на рівні 24 лютого.

Також зростання попиту на електрокари помітили в корпорації "УкрАвто" (бренди Mercedes, Smart, KIA, Opel, Chery тощо). "Але говорити об'єктивно про темпи складно, оскільки наразі існує дефіцит деяких модифікацій та комплектацій", – визнає генеральний директор компанії "Автокапітал" Валерій Анохін.

Секондхенд

Щоб не чекати тижнями на постачання та зекономити, українці надають перевагу вживаним машинам з електродвигунами. І тут зростання попиту на електрокари серед громадян справді шалене, каже керівник підрозділу сервісу оголошень OLX.Авто Андрій Коцина.

У компанії порівняли запити на платформі у квітні-травні з аналогічним періодом минулого року. "У квітні 2022 року українці стали цікавитися електрокарами в 15 разів частіше, а гібридами – в 11 разів. За перші два тижні травня ці показники збільшилися ще на 152% та 28% відповідно", – каже Коцина.

Однак, чи переросте інтерес в реальну купівлю – залежить від ціни. "У порівнянні з лютим попит виріс у багато разів, якщо судити з кількості дзвінків – на 60-70%, але конверсія у реальні угоди дуже маленька", – скаржиться в коментарі LIGA.net Богдан Головатюк, засновник компанії tsk.ua, що спеціалізується на доправленні в Україну та обслуговуванні автомобілів Tesla. "Люди шукають просто електромобіль, і бажано дешевше. А у нас тільки Tesla, до того ж не старші 2015 року зазвичай", – пояснює він.

Доставка через заблоковані ворогом українські порти ускладнилося, але бізнес адаптувався, каже Головатюк: американські авто возять через порти Литви, європейські – через західні кордони.

На агрегаторах з продажу авто через підвищений попит зараз на 15-20% менше оголошень з електрокарами із доступного цінового сегмента, каже керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький. "Авто за $5000-6000, як раніше, майже не залишилось. Як тільки з’являється якесь оголошення з машиною за доступною ціною – її викуповують за лічені години".

Зараз мінімальний цінник за вживані авто на електриці змістився в бік проміжку $ 8 000 – 10 000, пояснює Вадим Ігнатов з Української асоціації учасників ринку електромобілів EV-UA. "Далі йдуть нові китайські електрокари з цінником $20 000 – 30 000, а потім – преміальні авто від Tesla та інших автобрендів".

Водночас загальна пропозиція таких авто в Україні зросла в рази – продавці відреагували на попит з боку українців, каже Коцина з OLX.Авто.

У 2021 році електрокари та гібриди на платформі пропонували у 50 разів менше, ніж авто на бензині: всього 3400 та 3200 пропозицій за рік. "За останні півтора місяця на OLX.Авто розміщено 1900 оголошень з продажу електрокарів та 1300 з продажу гібридів, тобто десь 1000 пропозицій авто на місяць проти 120 минулого року в цей період", – рахує керівник OLX.Авто.