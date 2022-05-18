Паливний експерт вважає, що часткове зменшення державного контролю стосовно підприємців, які торгують пальним, не дасть суттєвого результату.

Журналісти поспілкувалися з експертом ринку пального, директором консалтингової компанії "А-95" Сергієм Куюном, і дізналися, як, на його думку, зміниться ситуація після того, як держерегулювання буде послаблене.

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На думку експерта, в Україні просто не вистачає пального і ціна тут не відіграє великої ролі. "Ціна, регульована державою, – 40-45 грн. Ну поставте 60-80 грн. Від цього локомотиви з'являться в Європі? Або цистерни з'являться? Ні. Проблема не в ціні, проблема в тому, що пального немає. І ніяке скасування держрегулювання це не змінить", – вважає експерт.

Нагадаємо, що вчора владою було прийнято рішення частково послабити цінове регулювання встановивши ліміти у 58 грн за літр дизпального, і 52 грн за літр бензину. Операторів, які цих рекомендацій дотримуватися не будуть, чиновники обіцяють штрафувати.