Штаб при Кабміні відмовився від прямого держрегулювання цін на пальне, але встановив граничну ціну бензину 52 грн/л та ДП 58 грн/л.

Чиновники ухвалили рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, зберігши граничний кордон ціни на бензин у 52 грн/л, дизпаливо – 58 грн/л, повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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"У нас була дискусія з операторами ринку сьогодні, і за підсумками сьогоднішнього засідання штабу виникла домовленість, що ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори ринку могли наситити ринок необхідним ресурсом. Щоб вони могли мати весь доступний ресурс на європейському або навіть не європейському ринку транспортувати в Україну", – сказала вона в ефірі "UA Разом" у вівторок увечері.

"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин - не більше 52 грн. Щойно ми відчуємо, що оператори зловживають становищем, ми запроваджуватимемо щодо них санкції. Моніторитимемо ситуацію щодобово", - зазначила Свириденко.

За її словами, це рішення дозволить скоротити черги на АЗС за пальним і відновити баланс на ринку вже найближчими тижнями.