Штаб при Кабмине отказался от прямого госрегулирования цен на топливо, но установил предельную цену бензина 52 грн/л и ДТ 58 грн/л.

Чиновники приняли решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо, сохранив предельную границу цены на бензин в 52 грн/л, дизтопливо – 58 грн/л, сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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"У нас была дискуссия с операторами рынка сегодня, и по итогам сегодняшнего заседания штаба возникла договоренность, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом. Чтобы они могли иметь весь доступный ресурс на европейском или даже не европейском рынке транспортировать в Украину", – сказала она в эфире "UA Разом" во вторник вечером.

"При этом мы, конечно, ожидаем, что предельные цены на дизтопливо будут не больше 58 грн, на бензин – не более 52 грн. Как только мы почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, мы будем вводить в отношении них санкции. Будем мониторить ситуацию ежесуточно", – отметила Свириденко.