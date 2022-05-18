Топливный эксперт считает, что частичное уменьшение государственного контроля в отношении предпринимателей, торгующих горючим, не даст существенного результата.

Журналисты пообщались с экспертом рынка топлива, директором консалтинговой компании "А-95" Сергеем Куном, и узнали, как, по его мнению, изменится ситуация после того, как госрегулирование будет ослаблено.

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По мнению эксперта в Украине просто не хватает горючего и цена здесь не играет большой роли. "Цена, регулируемая государством, – 40-45 грн. Ну поставьте 60-80 грн. От этого локомотивы появятся в Европе? Или цистерны появятся? Нет. Проблема не в цене, проблема в том, что горючего нет. И никакая отмена госрегулирования это не изменит", – считает эксперт.

Напомним, что вчера властями было принято решение частично ослабить ценовое регулирование установив лимиты по 58 грн за литр дизтоплива и 52 грн за литр бензина. Операторов, которые этих рекомендаций придерживаться не будут, чиновники обещают штрафовать.