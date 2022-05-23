Війна і пов’язана з нею паливна криза змушує задуматись над переходом на електромобілі. Дедалі більше українців розглядають "електричку" як альтернативу традиційному авто.

Журналісти Фактів ICTV поспілкувалися з українцями, які перейшли на електромобілі, та дізналися думку ритейлерів щодо того, за скільки наші водії готові придбати електрокар.

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За час війни запити на електрокари зросли в 15 разів, і в 11 разів – на гібриди. І це лише за даними онлайн-магазину OLX.

"За останні півтора місяця на OLX.Авто розміщено 1,9 тис. оголошень з продажу електрокарів та 1,3 тис. з продажу гібридів, тобто десь 1 тис. пропозицій авто на місяць проти 120 минулого року", – каже керівник підрозділу сервісу оголошень OLX. Авто Андрій Коцина.

Бум продажу на ринку електрокарів підтвердив і представник Ніссан Мотор Україна. У компанії розповідають, що за останні два тижні парк нових електрокарів просто розкупили.

Попит є

"У квітні продаж наших електрокарів зріс на 30%. Для порівняння, автомобілі з бензиновими двигунами впали у продажах на 90%. А дизелі – на 87%. Тобто електрокари – це був єдиний сегмент, який показав зростання. Можемо констатувати, що всі автомобілі, які у нас були в Україні, розкупили. І зараз ми працюємо над тим, щоб розблокувати доступ до наших європейських складів", – каже представник “Ніссан Україна” Володимир Іванов.

Щоб не допустити кризи з поставками через заблоковані порти, компанія вже веде переговори зі своїм партнерами у Європі. Є надія, що за тиждень-два зможуть ввозити нові електрокари з польських та британських складів Nissan.

Автоблогер і журналіст Сергій Волощенко вважає, що ситуація на ринку електрокарів – це стрибок інтересу, а не ажіотаж.

"Насправді, якщо подивитися, що відбувається з автомобільним ринком зараз, то зрозуміло, що нових автомобілів немає. Дилери та імпортери не працюють. За результатами 2021 року було зареєстровано понад 35 тис. електромобілів на всю країну. І за 2021 рік ввезли ще 10 тис. Це була величезна цифра у порівнянні з 2020 роком. Однак все одно 1% від усього ринку.

Тобто загалом завели 1 млн автівок: вживаних і нових, з них лише 10 тис. були електромобілі. Ось таке колосальне співвідношення. Поки діє нульове розмитнення, усі везуть вживані європейські машини. Справді, там смачні ціни, можна вибрати гарне авто в діапазоні €3,5-5 тис. Це основа того, що везуть зараз. Проте це автівки з двигуном внутрішнього згоряння, а не електрокари", – зазначає Сергій Волощенко.

Автоексперт погоджується, що через підвищений попит зараз вкрай важко знайти електроавтівку вартістю до $5 тис.

Натомість найоптимальнішою ціновою нішею Сергій Волощенко вважає 10 – 35 тис. євро. Експерт навів три причини, що виправдовують купівлю електрокара.

Зарядка – це дуже дешево. Поки що

Для порівняння, заправити бак з середньою ціною бензину 50 грн за 1 літр нам обійдеться у 2500 грн. Зарядити вдома електрокар з максимальним запасом у 250 км пробігу нам вартуватиме 70 грн. Різниця неймовірна.

"Заряджати електрокари в Україні дуже дешево. У нас величезна різниця між вартістю пального і вартістю електроенергії. В Європі такого немає, там ці енергоносії коштують приблизно однаково", – зазначає Сергій Волощенко.

Лише короткі дистанції

"І, як на мене, це найголовніше. Електромобіль – ідеальний варіант для поїздок у межах міста. Це така собі зброя ближнього бою. Це поганий транспорт для евакуації, що в наших умовах стало дуже актуально. Тому що ти не можеш на ньому далеко поїхати", – вважає експерт.

Власна розетка

Якщо немає спеціальної розетки для “електрички” і ви розраховуєте лише на підстанції, які є в громадських місцях, – то це погана ідея. Сергій Волощенко зазначає, коли їдете до найближчої електрозаправки, не факт, що ви там зможете зарядитися.

Потрібно мати чи відповідні дроти, чи контракт із тим постачальником, який продає електрику через певну зарядку. Словом, цей квест дуже швидко набридає.

"Обов’язково потрібна власна розетка, розраховувати слід на себе", – зауважує Сергій Волощенко.

Експерт додає що електромобіль не має бути єдиною автівкою в родині. Повинен бути запасний варіант на далекі відстані. Якщо ж ваші щоденні пробіги не перевищують 100 км – тоді електромобіль для вас.

Варто розуміти, що 90-95% всього парку електромобілів в Україні – це вживані Nissan Leaf першого покоління. А скільки живуть літієві батареї, ми всі знаємо з досвіду експлуатації мобільних телефонів. Погодьтесь, що важко знайти апарат, якому понад 7-8 років і він має рідну батарею.