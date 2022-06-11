Перед нами - повноцінний стартап, який міг би бути реалізованим до кінця року. Якби не агресія рашистів...

Схоже, це перший електромобіль серед концептів, інженери якого не прагнули зробити пробіг на одній зарядці якомога більшим. І пояснюється цей парадокс просто: обраному споживачеві цього не потрібно.

Майбутній український електромобіль “Сармат” задумано як універсальний утилітарний транспорт для тих, хто мешкає або працює на селі

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Компанія “Сармат-Авто” була створена спеціально під стартап виробництва автомобіля з електроприводом для сільської місцевості. Передбачається, що користувачами компактного електромобіля будуть фермери, селяни, лісники, єгері, туристи, мисливці, рибалки. Тобто люди професій, які пов’язані не стільки з мандрами, скільки з короткими переїздами з місця на місце. Аналіз показав, що денний пробіг у середньостатистичного замовника передбачається не більше 100 км.

Олександр Пташник, головний конструктор проекту “Сармат Авто”

– Це має бути машина з високими позашляховими можливостями. Ідея цього проекту, його концепція виникла після спілкування з нашими партнерами – сільгоспвиробниками. Виявилося, що подібний автомобіль з електроприводом потрібен для використання фермерами на полях, в умовах важкого бездоріжжя – для підвозу добрив, насіння, запчастин за умов весняної або осінньої бездоріжжя. Крім повного приводу, від аграріїв пролунало ще кілька умов. Як не дивно, але це можливість взяти на борт стандартну європалету. Плюс була велика зацікавленість, щоб машина була непаливна, без вихлопу, тобто щоб могла без шкоди для рослин та урожаю заїхати в теплицю.

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Конструюють електромобіль у комп’ютерах, зокрема, з використанням інженерних програм. При тому розробляється відразу кілька версій: пікап, закритий позашляховик, легка вантажівка. На початок поточного року креслення та розрахунки були готові на 95%. До кінця року готову машину мали показати в металі, але на жаль, війна порушила плани.

Електромобіль “Сармат” як малосерійний продукт має зварений каркас і пластикові навісні деталі облицювання.

Технічне завдання містили основні характеристики: повний привід, два двигуни номінальною потужністю 60 кВт кожен та піковою потужністю 90 кВт. Кожен двигун можна відключити для забезпечення тих чи інших характеристик та для роботи антибуксувального пристрою. Геометрична прохідність “Сармата” відповідала його завданням, зокрема, передбачено великий кліренс – аж 295 мм, плюс компенсація дорожного просвіту в залежності від завантаження.

Запас ходу на даному етапі розробки не прогнозували, оскільки, по-перше, це не принциповий момент для потенційних замовників, а по-друге, поки що невідомі реальні характеристики батарей, які на той час стануть доступними. Проте для пілотного зразка автомобіля вже замовлено два варіанти батарей: літій-іонні Samsung 21700 або натрій-іонні CATL. У перших більша ємність, у других – більша надійність і стійкість до пошкоджень на бездоріжжі.

Проектування “Сармата” ведуть на сучасному рівні – із застосуванням конструкторського софта.

Олександр Колісниченко, співзасновник проекту “Сармат-Авто”:

– В першу чергу при проектуванні мали на увазі універсальність та утилітарність. Наші конструктори намагалися, щоб була мінімальна кількість компонентів, а серед них – мінімальна кількість оригінальних деталей. Так буде досягнуто дешеве виробництво і недороге утримання. Життєвий цикл машини закладаємо не менше 25 років. Зовнішні панелі з полімерів, передбачено антикорозійний захист металевого каркасу.

За розрахунками авторів проекту, за умов дотримання всіх вимог ТЗ можна буде вийти на рентабельність дрібносерійного виробництва при щорічній кількості 1,5 – 2,0 тис. штук на рік. За такого тиражу найпростіша комплектація українського електромобіля “Сармат” має коштувати близько 18 тис. доларів.

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